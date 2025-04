Varese: usura ai danni di un imprenditore. Denunciato usuraio e 2 commercialisti. Sequestri per oltre 120 mila €

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito dell’analisi delle segnalazioni per operazioni sospette hanno approfondito movimentazioni bancarie sulla base di un finanziamento, concesso da un imprenditore gallaratese ad uno novarese, apparso sin da subito estremamente onereso, disvelando un articolato sistema di usura ai suoi danni attuato con la complicità di due commercialisti gallaratesi.

Dalle indagini svolte dalla Compagnia di Gallarate, è emerso che la vittima, a causa del grave dissesto finanziario patito dalla propria azienda e vistosi negare i finanziamenti dagli istituti bancari di riferimento, si era rivolto al proprio storico commercialista di fiducia al fine di poter indicare una possibile soluzione.

Infatti, la società aveva accumulato ingentissimi debiti nel corso degli ultimi anni e la liquidità richiesta dall’imprenditore era giustificata dalla volontà di rilanciare l’azienda anche in considerazione del fatto che la stessa era a conduzione familiare e dunque per garantire un futuro lavorativo ai figli assunti.

Il professionista, invece, individuava un proprio cliente disposto a finanziare la vittima per 300 mila euro. Tuttavia, il contratto, predisposto dal predetto commercialista, prevedeva clausole estremamente pregiudizievoli per l’imprenditore in difficoltà. Infatti, la vittima, in fase di sottoscrizione del contratto, si era impegnato a volturare, in garanzia, il leasing del proprio capannone impegnandosi a corrispondere i canoni di locazione all’usuraio; a consentire il controllo contabile all’autore del reato e impegnandosi a pagare oltre il 35% di tasso di interesse.

Al termine del periodo, nonostante la vittima avesse effettivamente pagato i canoni di locazione e gli interessi, il dovuto ammontava ancora a oltre 350 mila euro e quindi l’usuraio lo aveva impegnato a riscattare il capannone, originariamente della vittima, a un prezzo di oltre 300 mila euro superiore al valore di mercato, mediante pagamenti rateali. Pertanto, da un iniziale finanziamento di 300 mila euro, venivano richiesti oltre 420 mila euro di interessi, 220 mila euro oltre la soglia legale fissata dalla Banca d’Italia.

Tutti i pagamenti degli interessi venivano mascherati da inesistenti attività di consulenza che, addirittura, consentivano di poterlo dedurre fiscalmente, a danno della collettività, mentre il professionista, remunerato con oltre 16 mila euro per l’attività di intermediazione, aveva anch’egli fatturato inesistenti attività di consulenza alla vittima facendo emettere la fattura alla propria figlia, anch’essa commercialista appartenente al medesimo studio e nominata curatrice fallimentare presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Pertanto, all’esito delle attività svolte, l’imprenditore gallaratese è stato denunciato per usura in concorso con il commercialista gallaratese mentre la figlia “collega” del professionista è stata denunciata per emissione di fatture oggettivamente inesistenti assieme alla vittima. Veniva poi richiesto, dalla polizia economico-finanziaria, di avanzare apposita richiesta di sequestro degli interessi corrisposti, pari a circa 110 mila euro nonché il profitto delle fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 15 mila euro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Busto Arsizio, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha disposto il sequestro in solido degli interessi usurari in capo all’imprenditore gallaratese e al professionista mentre ha disposto il sequestro del profitto delle fatture per operazioni inesistenti in capo alla commercialista.

Al termine dell’attività, in base alle norme deontologiche stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è stato informato il pertinente Ordine dei Commercialisti competente in tema di rispetto dell’etica e delle regole professionali, nonché il Tribunale Fallimentare in merito alle condotte perpetrate dai due commercialisti.

L’operazione delle Fiamme Gialle si è sviluppata secondo il dispositivo operativo del Corpo nell’ambito del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali e ai delitti contro il patrimonio facendo leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria ed è stata condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto quello penale con il conseguente sequestro preventivo del profitto illecito per equivalente finalizzato alla confisca, che è obbligatoria nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna dell’indagato. La lotta ai fenomeni usurari nell’imprenditoria sana è imprescindibile per contrastare le forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia, alterando la libera concorrenza di mercato.

La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento al contrasto dei reati di frode fiscale, altamente lesivi degli interessi dell’Erario, nonché di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria.