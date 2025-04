Xi: No a protezionismo. Cina contro la guerra commerciale

“Il protezionismo è una strada senza uscita, e una guerra commerciale non produrrà vincitori”, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, in vista della sua visita in Vietnam, Malaysia e Cambogia. Il viaggio è volto a consolidare i legami commerciali dopo l’imposizione dei dazi da parte di Trump.

In un articolo pubblicato sul quotidiano vietnamita Nhan Dan, Xi Jinping ha sollecitato i due paesi a “difendere con determinazione il sistema commerciale multilaterale e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali” (cit. Rai Tv).

HTTH