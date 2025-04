Harvard respinge le richieste dell’amministrazione Trump: bloccati fondi per 2,2 miliardi di dollari

L’amministrazione Trump ha annunciato il congelamento di 2,2 miliardi di dollari in fondi pluriennali e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali destinati all’Università di Harvard, in un’escalation di un conflitto più ampio riguardante le politiche universitarie, in particolare quelle relative a diversità, equità e inclusione (DEI). La decisione è stata presa in risposta al rifiuto dell’ateneo di conformarsi a una serie di richieste governative, volte a modificare le politiche interne dell’università.

La Casa Bianca ha espresso preoccupazioni riguardo a presunte manifestazioni di antisemitismo e razzismo nei campus universitari, sostenendo che alcune politiche di Harvard contribuiscono a tali fenomeni. Le richieste dell’amministrazione includevano la soppressione dei programmi DEI, che secondo la Casa Bianca creerebbero discriminazioni al contrario e divisioni, la riforma dei criteri di assunzione per basarli unicamente sul merito, e il divieto di manifestazioni a volto coperto, per motivi di sicurezza e identificazione di eventuali atti illegali. La Casa Bianca ha invocato il Titolo VI del Civil Rights Act del 1964, che proibisce la discriminazione basata su razza, colore o origine nazionale nei programmi e nelle attività che ricevono assistenza finanziaria federale.

La Casa Bianca sostiene che Harvard stia violando questo titolo attraverso le sue politiche, giustificando così il congelamento dei fondi. Il sostegno pubblico dell’ex presidente Barack Obama alla decisione di Harvard aggiunge peso politico alla questione, sottolineando la divisione ideologica tra l’amministrazione Trump e i suoi oppositori riguardo alle politiche universitarie e ai diritti civili. Questa disputa potrebbe avere implicazioni significative per altre università e istituzioni che ricevono finanziamenti federali, portando a un maggiore scrutinio delle politiche universitarie e a potenziali cambiamenti nelle normative federali.