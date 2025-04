L’Ordine dei giornalisti della Calabria rielegge come presidente Giuseppe Soluri

L’Ordine dei Giornalisti della Calabria ha rinnovato la fiducia a Giuseppe Soluri, riconfermandolo all’unanimità alla carica di presidente. La decisione è stata presa durante la seduta inaugurale del nuovo Consiglio dell’Ordine, designato dalle votazioni tenutesi tra il 16 marzo e il 6 aprile per il rinnovo delle cariche elettive. Mario Mirabello continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Maurizio Putrone è stato anch’egli confermato come segretario, mentre Attilio Sabato è il nuovo tesoriere. Il Consiglio risulta inoltre composto dai consiglieri Mario Alvaro, Filippo Diano, Enzo Gabrieli, Santa Giannazzo e Francesco Rosito.

Il presidente Soluri ha espresso la propria gratitudine ai membri del Consiglio e a tutti gli iscritti. “In questa congiuntura particolarmente complessa per il settore editoriale e per il giornalismo,” ha dichiarato Soluri, “proseguiremo, nell’ambito delle nostre competenze, con il massimo impegno per ribadire la centralità di un giornalismo rigoroso, la cui essenza risiede nella precisione, nella veridicità delle informazioni, nell’osservanza delle normative e dei diritti di ciascuno, nonché nella coscienza di svolgere un servizio di pubblica utilità, pilastro fondamentale della sua rilevante e imprescindibile funzione democratica.” (ANSA)