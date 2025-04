Milano: la Polizia di Stato arresta 2 persone

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato 2 persone per i reati di tentato furto aggravato e furto con strappo. Ieri pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, a seguito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, hanno arrestato un cittadino marocchino di 38 anni per tentato furto aggravato all’interno del centro commerciale di piazza Portello.

Intorno alle 17.30, i poliziotti hanno notato il 38enne uscire con fare sospetto e, dopo essersi diretto nei parcheggi del centro commerciale, ha occultato il contenuto dei sacchetti che aveva al seguito dietro un pilastro per poi dirigersi e fare nuovamente accesso all’interno del supermercato dove, con gesti fulminei e cercando di non farsi notare, ha riempito nuovamente una busta coprendo il tutto con un foglio.

Successivamente, presso le casse automatiche, si è accodato ad una signora che stava per uscire e le ha oltrepassate senza pagare la merce. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato l’uomo e recuperato anche la merce precedentemente sottratta – generi alimentari – per un valore complessivo di 308 euro.

Nello stesso pomeriggio, i poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato un cittadino egiziano di 27 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, per furto con strappo. Intorno alle 14.00, i poliziotti hanno sentito le grida di una donna provenire da via Copernico che inseguiva in 27enne in direzione via Schiapparelli. Qualche istante prima, tra via Tonale e via Copernico, l’uomo aveva strappato il telefono dalle mani della vittima per poi fuggire, in modo poco furbo, in direzione del Commissariato Garibaldi Venezia ubicato lì a pochi metri.

Gli agenti, compresa immediatamente la situazione, hanno prontamente bloccato l’uomo permettendo così alla 57enne di riappropriarsi del proprio smartphone.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119467fe5807d9496153522509