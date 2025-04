Museo del Mare, l’assessore Romeo: «Proseguono speditamente i lavori, entro Aprile la conferenza dei servizi per il Lotto 1»

L’Assessore: «Nel mese di maggio convocheremo per la prima volta il tavolo permanente per interpellare associazioni o enti che vorranno dare il loro contributo per la definizione dell’anima dell’opera»

Proseguono con ritmo costante e risultati concreti i lavori per la realizzazione del Museo del Mare. «Nelle ultime settimane – ha dichiarato l’Assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo – sono state completate lavorazioni fondamentali che segnano un passo importante verso la piena attuazione del progetto. Tra gli interventi più significativi va segnalata la completa rimozione del basolato lungo la parte che costeggia il muraglione del Porto, necessaria per consentire alla ditta incaricata di effettuare le verifiche di bonifica bellica. Parallelamente, si è proceduto alla rimozione integrale dei silos presenti all’interno dell’area dell’ex cantiere Camastra, completata fino alla giornata di ieri.

Sul fronte amministrativo, si sono intensificate le interlocuzioni con il Ministero della Coesione e con il Ministero della Cultura, in merito alla rendicontazione e alla pianificazione delle successive fasi del progetto. Si è trattato di incontri estremamente positivi – ha affermato Romeo – nel corso dei quali abbiamo ricevuto riscontri molto favorevoli. I ministeri ci hanno confermato che tutti i passaggi procedurali sono stati rispettati in modo puntuale, esprimendo anche apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dagli uffici comunali.

Guardando al prossimo futuro «Entro la fine di aprile – ha specificato Romeo – sarà convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione dell’esecutivo del Lotto 1, ovvero la parte conclusiva e centrale dell’intervento, quella che porterà alla vera e propria realizzazione del Museo del Mare. La conferenza, che avrà una durata stimata di circa 60 giorni, sarà il momento decisivo per avviare le procedure esecutive della fase di costruzione. Il buon andamento delle attività relative al cosiddetto “Lotto Zero”, che comprendeva demolizioni, lavorazioni preliminari e opere a mare, rappresenta un segnale incoraggiante per il proseguimento dell’intero intervento».

«Confidiamo – ha concluso l’Assessore – di poter convocare, già a partire dal mese di maggio, il primo incontro del tavolo permanente dedicato alla definizione dei contenuti culturali e scientifici del Museo del Mare. Si tratterà di uno spazio di confronto partecipato, aperto a tutti gli attori del territorio, che verranno coinvolti in un percorso di condivisione e co-progettazione.

Il Museo del Mare sarà articolato in quattro grandi aree: un acquario sviluppato su tre livelli, un moderno auditorium, un ristorante con bar e spazi dedicati ai servizi, oltre a due sezioni espositive, una per le mostre temporanee e una per quelle permanenti.

L’idea è quella di replicare e migliorare l’esperienza positiva del progetto “Reggio Cuore del Mediterraneo”, attraverso un tavolo elastico e inclusivo, a cui potranno aderire associazioni, enti e soggetti interessati a contribuire alla definizione dell’anima del futuro museo».

comunicato stampa