Aiea lancia l’allarme: “Iran non lontano dalla capacità di costruire la bomba atomica”

“L’Iran non è lontano” dal possedere la capacità di costruire un’arma nucleare. Questo è l’avvertimento lanciato dal direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano francese Le Monde, poco prima di una sua prevista visita a Teheran.

Grossi ha utilizzato una metafora per descrivere la situazione: “È come un puzzle: hanno i pezzi e forse un giorno potrebbero rimetterli insieme. C’è ancora molta strada da fare prima, ma non sono lontani, dobbiamo ammetterlo”.

Il direttore dell’Aiea ha inoltre sottolineato la necessità di trasparenza e verifiche da parte di Teheran per rassicurare la comunità internazionale: “Non basta dire alla comunità internazionale ‘non abbiamo armi nucleari’ perché ci credano. Dobbiamo essere in grado di verificarlo”.

Le dichiarazioni di Grossi giungono in un momento di crescente tensione internazionale sul programma nucleare iraniano e pongono l’accento sulla necessità di un monitoraggio rigoroso e di una piena cooperazione da parte dell’Iran con l’Aiea per scongiurare il rischio di proliferazione nucleare. La sua imminente visita a Teheran è vista come un’opportunità cruciale per affrontare queste preoccupazioni e ristabilire un dialogo costruttivo.