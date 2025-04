Ferrara: Arrestato rapinatore evaso

La Polizia di Stato di Ferrara, nella mattinata del 14 aprile, ha tratto in arresto un cittadino straniero evaso dal carcere dove era stato portato per i reati di furto, tentata rapina ed evasione.

Ad effettuare l’arresto è stato personale della Squadra Mobile della Questura di Ferrara che fermava un uomo di nazionalità senegalese, seminudo e scalzo, il quale nel parcheggio dell’esercizio commerciale denominato Decathlon, stava tentando di impossessarsi con via con violenza dell’autovettura di una donna, la quale al rifiuto di consegnarli le chiavi dell’auto in questione, veniva strattonata e cadeva a terra.

L’uomo, privo dei documenti di identità, veniva quindi bloccato dagli agenti della Squadra Mobile prontamente intervenuti sul posto.

Nell’occasione egli ammetteva di aver rubato gli abiti e le scarpe che indossava, avendoli sottratti poco prima dagli spogliatoi dell’adiacente piscina Beethoven.

L’uomo risultava, inoltre, evaso in quanto allontanatosi dalla sua abitazione di campi Bisenzio (FI) over era sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale di competenza dell’AG di Firenze.

L’uomo veniva accompagnato presso la Questura e successivamente accusando un malore veniva accompagnato presso l’ospedale di Cona. Presso il citato nosocomio egli riferiva che nella notte appena trascorsa aveva avuto un incidente stradale.

In collaborazione con personale dell’autostradale di Altedo (BO) si risaliva a un sinistro occorso nella prima mattinata del 14.4.2025 nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ferrara sud e Ferrara Nord. Si accertava che in tale occasione il conducente del veicolo incidentato si era dato alla fuga a piedi scalzi tra i campi adiacenti l’autostrada.

Il veicolo in questione risultava intestato a un cittadino italiano, quest’ultimo titolare di due carte di credito che venivano rinvenute nel portafogli del fermato.

Sempre presso il locale nosocomio, l’uomo dichiarava spontaneamente a personale della Squadra Mobile di Ferrara, di aver ucciso il proprietario dell’autovettura e forniva alcune indicazioni sul luogo di occultamento del cadavere.

Successivamente nel corso di un interrogatorio davanti al PM della Procura della Repubblica di Ferrara, egli, seppur in termini confusi, confermava di conoscere il luogo in cui si trovava il cadavere (in particolare un luogo vicino all’ingresso dell’autostrada A1 di Barberino del Mugello).

Personale della Squadra Mobile di Firenze nella tarda serata del 14.4.2025, grazie agli elementi raccolti dalla Squadra Mobile di Ferrara e da personale della Stradale di Altedo, risaliva al luogo esatto in cui il cadavere era stato abbandonato.

In relazione all’omicidio sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Firenze su delega della locale Procura della Repubblica.

Al termine dell’attività il cittadino senegalese veniva associato presso la locale Casa Circondariale.

Al termine dell'attività il cittadino senegalese veniva associato presso la locale Casa Circondariale.

