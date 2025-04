Fitch: Pil globale sotto il 2% per la guerra commerciale

L’agenzia di rating Fitch ha drasticamente ridotto le sue stime di crescita per l’economia mondiale, ora prevista al di sotto del 2%. Questa significativa revisione, pari a un taglio di 0,4 punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni, è stata direttamente attribuita da Fitch alla “severa escalation della guerra commerciale” in atto. Il nuovo quadro macroeconomico dipinge un rallentamento generalizzato, con un impatto marcato sulle principali potenze economiche.

Le previsioni di crescita per gli Stati Uniti sono state abbassate di 0,5 punti percentuali, attestandosi a un +1,2%, mentre per la Cina si prevede ora una crescita inferiore al 4%. Anche l’Area Euro risente del clima di incertezza, con una stima di crescita che scende sotto l’1%. Per l’Italia, le prospettive indicano una crescita del PIL pari al +0,3% nel 2025, segnando una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alle attese precedenti. La mossa di Fitch evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo alle ripercussioni negative delle tensioni commerciali internazionali sull’espansione economica globale, lanciando un segnale di allarme sulle prospettive future.