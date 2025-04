Honda sposta la produzione di Civic ibrida dagli Usa al Giappone per aggirare i dazi

In una mossa strategica volta a neutralizzare gli effetti delle politiche tariffarie introdotte dall’ex presidente statunitense Donald Trump, Honda ha comunicato il trasferimento di una parte della produzione del suo modello Civic con motorizzazione ibrida dal Giappone allo stabilimento di Greensburg, in Indiana.

La casa automobilistica nipponica ha spiegato che la decisione di spostare la produzione del veicolo, attualmente assemblato in un impianto situato a nord di Tokyo, è stata presa in considerazione della sostenuta domanda e della notevole popolarità che la Civic riscuote tra i consumatori americani, posizionandosi stabilmente tra le auto più vendute negli Stati Uniti.

La delocalizzazione di questa linea produttiva rappresenta una risposta diretta alle sfide poste dal contesto commerciale internazionale e sottolinea l’impegno di Honda ad adattare la propria strategia industriale per preservare la competitività sul mercato statunitense, uno dei suoi mercati chiave. L’impianto in Indiana si prepara quindi a diventare un polo produttivo cruciale per la versione ibrida di uno dei modelli di punta della casa giapponese destinati al pubblico americano.