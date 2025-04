La Viola più brutta della stagione cede al Monopoli

La Viola Redel Reggio Calabria rischia di vanificare quanto di buono fatto fin adesso. La squadra di coach Cadeo sembra non riuscire a rimettersi in carreggiata. Questa sera ha ottenuto una pesante sconfitta al PalaCalafiore contro un cinico e determinato Monopoli. Sempre sotto nel punteggio dell’Anna e soci solo in una circostanza si sono riavvicinati tentando di rimanere attaccati al match a fine primo quarto.

Poi sono stati sempre pesantemente sotto nel punteggio. Percentuali pessime al tiro e tante palle perse sono la sintesi di una Viola che ha cambiato modo di gioco e che ha degli elementi completamente fuori forma. Alla fine il tabellone segnerà 65 a 83.

Dall’altra parte il Monopoli ha giocato un’ottima partita guidata da playmaker Vitale e dall’ex Aguzzoli ma i pugliesi hanno portato in doppia cifra anche altri due giocatori: Pazin e Spatti.

Nella Viola Redel miglior realizzatore è stato Stamatis sembrato ancora davvero molto indietro di condizione e poi il solito ANI che nonostante la brutta giornata al tiro dalla lunga è andato in lunetta diverse volte. Un oggetto del mistero sembra il lungo Traore, avulso dal gioco. Insomma c’è da lavorare e da risollevare il morale per ritrovare il bel gioco che manca ormai da qualche partita ma il tempo stringe…

Fabrizio Pace