Tutto pronto per “Madiscool League School Edition”: sport, musica e spettacolo al Palacalafiore

L’iniziativa apre ufficialmente il calendario della “Primavera Reggina”, il ricco programma di eventi promosso dal Comune di Reggio Calabria con la collaborazione di numerosi partner Reggio Calabria si prepara ad accogliere “Madiscool League School Edition”, in programma mercoledì 17 aprile al Palacalafiore, a partire dalle ore 14.30 e fino alle 22.00. Un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, pensata per coinvolgere studenti e giovani del territorio in un’atmosfera di festa e partecipazione. L’iniziativa apre ufficialmente il calendario della “Primavera Reggina”, il ricco programma di eventi promosso dal Comune di Reggio Calabria con la collaborazione di numerosi partner. Un modo per offrire spazi di aggregazione e creare occasioni di intrattenimento di qualità rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Cuore pulsante dell’evento sarà il torneo di calcio a 5, come spiegato dall’organizzatore Gaetano Massara: «Il torneo coinvolgerà tant istituti scolastici, di cui 10 provenienti dalla provincia, tra cui Bova e Melito, e 8 dalla città di Reggio Calabria. Sarà un pomeriggio pieno di energia e spirito sportivo, ma anche di spettacolo e sorprese». Oltre alla competizione sportiva, l’intero pomeriggio sarà animato da momenti di intrattenimento, con animazione, dj set, coreografie e tanto entusiasmo. Gran finale alle ore 20:00 con l’attesissimo show di Enzuccio & Il Pancio, due tra i creator più seguiti e amati dal pubblico giovane su YouTube e TikTok. Una performance che chiuderà in bellezza una giornata carica di emozioni.

«Una città a misura di giovani è una città che sa ascoltare, coinvolgere e offrire occasioni di crescita anche attraverso il divertimento – ha spiegato Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport -La Primavera Reggina, e a seguire l’Estate Reggina, proporrà un ampio ventaglio di iniziative culturali, sportive e musicali rivolte proprio a loro. Con eventi come questo puntiamo a valorizzare i luoghi simbolo della nostra città, come il Palacalafiore, e a promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi. “Madiscool League – School Edition” è quindi solo il primo step di un percorso più ampio che vedrà il Comune protagonista nei prossimi mesi con un’offerta variegata e inclusiva, pensata per tutti, ma con un occhio di riguardo alle nuove generazioni».

comunicato stampa