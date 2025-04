Una donna 55enne è stata vittima di un’aggressione mortale a Samarate in provincia di Varese. La signora sarebbe stata colpita con delle coltellate nel cortile condominiale non appena scesa dall’automobile. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 la donna è morta in ospedale a Legnano. I Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese avrebbero già fermato un soggetto.

FMP