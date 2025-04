BCE allenta la politica monetaria: taglio dei tassi d’interesse dello 0,25%

“La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato oggi un taglio di 25 punti base ai suoi principali tassi d’interesse. Questa decisione segna il primo allentamento della politica monetaria da parte dell’Eurotower dopo una serie di sette aumenti consecutivi iniziati lo scorso giugno. Con la nuova misura, il tasso sui depositi, principale riferimento per il sistema bancario, si attesta ora al 2,25%, in calo dal precedente 2,50%. Parallelamente, il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento scende al 2,40% dal 2,65%, mentre il tasso sui prestiti marginali si porta al 2,65%, precedentemente fissato al 2,90%.

La decisione del Consiglio direttivo della BCE giunge in un contesto economico caratterizzato da un rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona, pur rimanendo al di sopra dell’obiettivo del 2%. Gli analisti interpretano questa mossa come un segnale della volontà della BCE di sostenere la crescita economica, pur mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione dei prezzi. Le prossime comunicazioni della Banca Centrale Europea saranno cruciali per comprendere la traiettoria futura della politica monetaria e le possibili implicazioni per famiglie e imprese dell’area euro.”

comunicato stampa