Italia Settentrionale sferzata dal maltempo: Piemonte in allerta rossa

Una fase di intenso maltempo sta interessando diverse regioni italiane, in particolare il Nord-Ovest e le aree occidentali del Paese. Si registrano precipitazioni persistenti e abbondanti, con una previsione di decisa intensificazione dei venti al Centro-Sud nel corso della giornata.

Alla luce dei fenomeni meteorologici in atto e previsti, la Protezione Civile ha emesso per oggi, giovedì 17 aprile, un’allerta rossa per rischio idrogeologico su alcuni settori del Piemonte.

Un livello di allerta arancione per rischio meteo-idro è stato decretato per la Valle d’Aosta e per specifiche aree di Piemonte, Lombardia e Sardegna.

Infine, sempre a causa del maltempo ma in “portata” minore, un’allerta gialla è stata diramata per Lazio, Provincia Autonoma di Trento e settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

