Prima Giorgia Meloni a pranzo da Donald Trump e poi il “bilaterale”

Alle 12:05 (18:05 in Italia) è previsto un lunch nel cabinet room tra Donald Trump padrone di casa, e Giorgia Meloni, incontro strettamente riservato, chiuso alla stampa. Che potranno invece presenziare un’ora dopo circa, al bilaterale che si terrà nello Studio Ovale, insieme ai colleghi reporter della Casa Bianca.

Non è prevista una conferenza stampa dei due presidenti al termine degli incontri. Pare anche Donald Trump abbia in lista un altro impegno alle ore 16 (le 22 ora italiana) durante il quale firmerà una serie di ordini esecutivi. E’ questo il programma reso noto dalla Casa Bianca per il bilaterale USA-Italia che vede il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington.

Fabrizio Pace