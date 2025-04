Taiwan, crescente pressione militare cinese: aerei e navi circondano l’isola

“Taiwan ha segnalato un’intensificazione delle attività militari cinesi nelle acque e nei cieli circostanti l’isola. Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa taiwanese, nelle ultime 24 ore, fino alle 6:00 ora locale (mezzanotte in Italia), sono stati rilevati 34 aerei e 6 navi appartenenti all’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA). A queste unità si aggiungono ulteriori due navi da guerra.

Il ministero ha inoltre precisato che 14 dei 34 velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, una demarcazione non riconosciuta da Pechino ma a lungo rispettata, e sono penetrati nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea (ADIZ) di Taiwan da nord, centro e sud-ovest. In una nota ufficiale, le forze armate taiwanesi hanno dichiarato di stare “monitorando attentamente la situazione” e di essere pronte a rispondere a qualsiasi eventuale escalation.

Queste attività militari cinesi giungono in un contesto di crescente tensione tra Pechino e Taipei, con la Cina che rivendica Taiwan come parte integrante del suo territorio e non esclude l’uso della forza per raggiungere la riunificazione. Le incursioni nell’ADIZ taiwanese e le manovre navali sono diventate una tattica frequente da parte della Cina per esercitare pressione sull’isola democratica autogovernata.”