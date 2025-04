Trump blocca piano israeliano di attacco nucleare, privilegiando la diplomazia

“Un’inchiesta del New York Times, basata su rivelazioni di funzionari anonimi dell’amministrazione statunitense, ha portato alla luce un presunto piano israeliano per un attacco militare contro i siti nucleari iraniani, pianificato per il mese successivo. L’operazione, tuttavia, sarebbe stata bloccata dall’allora presidente Donald Trump, che avrebbe optato per una strategia diplomatica volta a contenere il programma nucleare di Teheran.

La decisione di Trump sarebbe stata il risultato di un acceso dibattito interno all’amministrazione, che ha contrapposto la linea dura, sostenuta da Israele e da alcuni consiglieri, alla preferenza per la negoziazione. Israele, da tempo, esprime preoccupazione per il programma nucleare iraniano, ritenendolo una minaccia esistenziale. L’obiettivo dell’attacco pianificato sarebbe stato quello di rallentare significativamente la capacità dell’Iran di sviluppare armi nucleari.

Trump, tuttavia, avrebbe ritenuto che un’azione militare avrebbe potuto scatenare un conflitto regionale di vasta portata, con conseguenze imprevedibili. Pertanto, avrebbe privilegiato la ricerca di un accordo negoziale con l’Iran, con l’obiettivo di imporre restrizioni al suo programma nucleare. Questo episodio rivela le profonde tensioni esistenti tra Israele e Iran, e le diverse strategie adottate dagli Stati Uniti per affrontare la questione del nucleare iraniano.

La rivelazione del presunto piano israeliano solleva interrogativi sulla reale portata delle capacità militari di Israele e sulla sua determinazione a contrastare il programma nucleare iraniano, anche unilateralmente. Allo stesso tempo, la decisione di Trump evidenzia la complessità della politica statunitense in Medio Oriente e la difficoltà di conciliare gli interessi dei suoi alleati con la necessità di mantenere la stabilità regionale. La veridicità di tali informazioni rimane comunque da verificare, e le fonti, rimanendo anonime, non permettono un riscontro diretto delle informazioni riportate.”