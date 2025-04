Venerdì 18 aprile sciopero dei corrieri Amazon: Stop alle Consegne per 24 ore

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero dei corrieri Amazon, dalla durata di 24 ore, previsto per domani venerdì 18 aprile. La protesta è stata proclamata in seguito al mancato rinnovo del Contratto Nazionale di Secondo Livello per i driver della filiera dell’ultimo miglio di Amazon.

Secondo quanto riportato, nonostante un incontro convocato da Assoespressi, le trattative si sono interrotte e i sindacati hanno constatato l’impossibilità di raggiungere un’intesa soddisfacente per i lavoratori.

Le richieste sindacali si concentrano su alcuni punti chiave che possano rendere migliore le condizioni lavorative dei driver. In particolare sono state poste le seguenti richieste: un aumento significativo dell’indennità di trasferta, incrementi salariali annuali, una riduzione strutturale dell’orario di lavoro, misure di sicurezza che prevedano l’interruzione o la sospensione dei servizi in caso di allerta meteo rossa, ed infine la stabilizzazione dei contratti precari.

I sindacati hanno espresso la loro determinazione a proseguire la mobilitazione, e qualora non si dovesse arrivare ad un punto di incontro, intendono sollecitare Amazon a riconsiderare le modalità operative della gestione dell’ultimo miglio.

