All’Unical il recital chopiniano della pianista di fama mondiale Valentina Lisitsa

Lunedì 28 aprile, alle ore 20:30, nell’ambito della programmazione Meridiano Sud, si terrà al Teatro Auditorium Unical (TAU) un atteso concerto per pianoforte: l’artista di fama mondiale Valentina Lisitsa si esibirà in un recital chopiniano di estrema bellezza, interpretando alcune delle più conosciute opere del genio polacco. Il programma comprende, infatti, Valzer, Notturni, la Fantasia-Improvviso, Ballate, Scherzi, Polacche e le Variazioni sul tema “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart.

Nata a Kiev, Valentina ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni e ha tenuto il suo primo recital pubblico un anno dopo. Diplomatasi al Conservatorio di Kiev, successivamente si è trasferita negli Stati Uniti e ha debuttato a New York nel 1995. Ha vinto diverse medaglie d’oro in prestigiosi concorsi internazionali ed è diventata una star di YouTube, dove il suo canale dedicato alla musica classica ha raccolto oltre 300 milioni di visualizzazioni e 730 mila iscritti.

Ma Lisitsa non è solo la prima “star di YouTube” della musica classica: ciò che è ancora più importante, è la prima artista classica ad aver trasformato il suo successo su Internet in una carriera internazionale di concerti nei principali teatri di Europa, Stati Uniti, America del Sud e Asia. Basti ricordare un recital spettacolare alla Royal Albert Hall di Londra davanti a un pubblico di 8000 persone nel giugno del 2012, che ha segnato il suo trionfo internazionale. Gli spettatori hanno avuto la possibilità di votare online in anticipo per il programma preferito, secondo una modalità di partecipazione del pubblico che è diventata uno dei tratti distintivi di Valentina.

I punti salienti delle stagioni passate includono, tra gli altri, un concerto sold out all’Auditorio Nacional con l’Orchestra Nazionale Spagnola, dove Valentina ha eseguito tutti i concerti per pianoforte e la Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov in una sola serata. Ha anche suonato alla Berlin Philharmonie, al Théâtre des Champs Elysées di Parigi, nella Grande Sala del Conservatorio di Mosca, alla Wigmore Hall di Londra, al Prinzregententheater di Monaco, alla Carnegie Hall di New York, al NCPA di Pechino, al Teatro Maggiore di Bogotà e a festival come i BBC Proms, il Dvorak Prague Festival e il Musica Mundi Chamber Festival di Bruxelles.

Nelle stagioni recenti, Valentina ha suonato come solista con la London Symphony Orchestra, la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Liège, la Staatskapelle Dresden, l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Cincinnati Symphony Orchestra, la Baltimore Symphony Orchestra e la Seoul Philharmonic. Imperdibile, quindi, la sua performance al TAU dell’Università della Calabria, Ateneo che sta sempre più distinguendosi per la ricerca della qualità non solo nelle attività di ricerca e didattica, ma anche in quelle della socialità del Campus e della terza missione rivolta al territorio. I biglietti sono disponibili online e presso InPrimaFila (via Marconi 140, Cosenza). Sono previste riduzioni per dipendenti e studenti Unical.

comunicato stampa