Attacchi russi in Ucraina nel Venerdì Santo: Zelensky denuncia “balistica, missili e droni” e chiede maggiore sostegno internazionale

“La Russia ha iniziato questo Venerdì Santo con attacchi di missili balistici, missili da crociera e droni Shahed.” Con queste parole, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato, tramite il suo canale Telegram, l’intensificarsi degli attacchi russi in Ucraina. In particolare, Zelensky ha segnalato un “attacco missilistico su Kharkiv, che ha danneggiato decine di abitazioni, un’attività commerciale e diverse auto”. Il presidente ha inoltre riportato la notizia di una vittima a Sumy.

“Ringrazio ciascuno dei nostri partner che ci aiuta a difenderci”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando l’importanza del sostegno internazionale per la difesa dell’Ucraina. “Ogni pacchetto di difesa, sistemi aerei, missili a sufficienza, tutto è utile”. L’escalation degli attacchi russi nel giorno tradizionalmente dedicato alla riflessione e alla pace ha suscitato immediata condanna a livello internazionale, con diverse nazioni e organizzazioni che hanno espresso solidarietà all’Ucraina.

Le autorità locali stanno lavorando per valutare l’entità dei danni e fornire assistenza alla popolazione colpita, mentre proseguono le operazioni di soccorso a Sumy in seguito alla perdita umana segnalata. Il rinnovato appello del presidente Zelensky ai partner occidentali evidenzia la crescente urgenza di un sostegno militare più consistente per contrastare l’intensificarsi della pressione militare russa. Questi eventi giungono in un momento di prolungata tensione nel conflitto, con ripercussioni umanitarie e geopolitiche sempre più significative.