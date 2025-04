Il Comune di Reggio Calabria Ente virtuoso nella gestione dei fondi del Pnrr

A margine della propria audizione nella terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giuseppe Sera, durante la quale è stato audito anche l’EQ Peter Battaglia, l’assessore alla Programmazione del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo ha tracciato un bilancio dettagliato e positivo sullo stato di attuazione dei progetti PNRR del Comune di Reggio Calabria. “Sul fronte del PNRR il nostro Ente si è dimostrato particolarmente virtuoso, con ben 58 progetti finanziati per un valore complessivo di 236 milioni di euro – ha dichiarato Romeo – Un risultato importante se si considera che i fondi PNRR non vengono distribuiti automaticamente ma assegnati solo ai progetti ritenuti migliori nell’ambito di procedure competitive”.

Romeo ha sottolineato come Reggio Calabria abbia rispettato tutti i target e le milestone previste dalla normativa nazionale ed europea, evitando così qualsiasi rischio di definanziamento. “Ogni intervento è stato oggetto di verifiche da parte del Ministero, della Prefettura – che presiede la cabina di regia PNRR – e dei vari organi di controllo. E in tutti i casi il Comune ha ottenuto il disco verde”. Un plauso particolare è stato rivolto all’ex assessore Franco Costantino, che ha seguito con impegno ogni fase dei progetti: “Ha affrontato criticità complesse con grande determinazione, lavorando fianco a fianco con tecnici, dirigenti, direttori dei lavori”.

Tra gli interventi più significativi previsti sul nostro territorio Romeo ha citato anche il Museo del Mare, con un investimento complessivo di 61 milioni di euro, già in fase avanzata tra bonifiche e demolizioni nell’area ex Camastra; la rivoluzione del trasporto urbano, con l’acquisto di autobus elettrici e la realizzazione di una stazione dedicata, unica nel suo genere da Napoli in giù, per circa 50 milioni di euro, un progetto di mobilità urbana sostenibile di assoluto pregio. Ed ancora l’ex Cinema Orchidea, rinominato Mediterranean Cultural Gate, che diverrà un polo di Arte Contemporanea.

Numerosi interventi su asili nido e scuole dell’infanzia, tra cui quelli di Parco Caserta, Catona, San Brunello e Pellaro; la riqualificazione di spazi pubblici e piazze, con progetti che mirano a valorizzare il territorio e migliorare la vivibilità urbana. Il parco urbano di Pentimele, con un investimento di 4,5 milioni per impianti sportivi, un’arena multifunzionale e un parco attrezzato, parte di una strategia più ampia di valorizzazione del Waterfront cittadino da Catona a Pellaro. “Questi risultati – ha concluso Romeo – sono il frutto di un lavoro di squadra che ha saputo affrontare e superare ostacoli burocratici, tecnici e logistici, mettendo Reggio Calabria in prima fila tra le città che stanno sfruttando al meglio le opportunità offerte dal PNRR”.

comunicato stampa