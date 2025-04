IlMetropolitano Awards 2025, entusiasmante serata all’insegna di cultura e impegno sociale

Un grande successo per la prima edizione del premio IlMetropolitano Awards che si è svolto in un clima di festa alla presenza di autorità e istituzioni. Il nostro giornale ha insignito del prestigioso premio personalità che si sono distinte per il loro impegno in ambito sociale e culturale. Un evento autoprodotto e autofinanziato per festeggiare i 15 anni di attività del nostro quotidiano online.

La sala Monteleone di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, gremita per l’occasione nella quale il comitato di redazione de ilMetropolitano.it – composto dal direttore Fabrizio Pace, le giornaliste Antonella Postorino, Sonia Polimeni e Katia Germanò, e le praticanti Mariateresa Quattrone e Alessia Corlito – ha conferito il riconoscimento. Prezioso a tal fine il patrocinio del garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, che ha sostenuto la serata. Sono intervenuti fornendo importanti contenuti e spunti di riflessione: l’Onorevole Giusi Princi, Europarlamentare, la Senatrice Tilde Minasi, il Presidente del CONI Tino Scopelliti, il Presidente del CIP Antonello Scagliola, il Professore Giuseppe Livoti.

Hanno ricevuto il riconoscimento, così come già anticipato nel comunicato precedente e così nell’ordine stabilito durante la manifestazione:

l’ODV Nautica San Gregorio nella persona del suo Presidente Carmelo Francesco Nato e della Responsabile Protezione Civile Carmen Amaddeo. Consegnato dalla Europarlamentare Onorevole Giusi Princi e dalla giornalista Antonella Postorino;

il Presidente del CONI uscente Calabria Maurizio Codipodero. Consegnato dal neo Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti e dal Direttore de ilmetropolitao.it Fabrizio Pace;

la Società Sportiva della BIC Ilaria d’Anna , della Dirigente Amelia Cugliandro e del coach Antonio Cugliandro. Consegnato dall’ Garante dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari e dalla giornalista Katia Germanò ; nella Persona della sua Presidente, della Dirigentee del coachConsegnato dall’ Garante dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari e dalla giornalista

la Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria che ha sviluppato e condiviso con la cittadinanza il progetto NO.S.S. con: Ispettore Antonio Giuseppe La Russa, Sovrintendente Luigi Caliciuri, Vice Sovrintendente Natalia Scolaro e il Commissario Capo della Polizia di Stato Rita Pizzonia che ritirava il riconoscimento per il Questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa, il Capo di Gabinetto Maria Grazia Milli, il Vice Capo di Gabinetto Vice Questore Aggiunto Giuseppe Costa, Vice Questore Francesco Muraca Dirigente UPGSP, e il Commissario Capo Dottoressa Sara Castiglione. Consegnati dalla Europarlamentare Onorevole Giusi Princi e dalla giornalista Sonia Polimeni ;

la dottoressa Flavia Maria Luisa Modica , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Consegnato dalla Senatrice della Repubblica Tilde Minasi e dalla dott.ssa Alessia Corlito;

la dottoressa Francesca Mallamaci responsabile del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito”. Consegnato dalla Senatrice della Repubblica Tilde Minasi e dalla dott.ssa Mariateresa Quattrone;

lo chef Filippo Cogliandro. Consegnato dal professore Giuseppe Livoti;

E’ stato consegnato altresì un riconoscimento per la collaborazione all’evento all’Orchestra del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria nella persona del Presidente il Maestro Pasquale Faucitano e del Maestro Antonio Barresi.

Una piacevole serata in cui si è parlato di temi importanti e si è raccontato il lavoro portato avanti sul territorio con passione e dedizione nell’aiutare le fasce di popolazione di coloro che sono socialmente più fragili. Grazie a tutti per la disponibilità e la partecipazione.

Foto di Giuseppe Andidero