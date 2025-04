Più spazio a idee e partecipazione: estesa la manifestazione di interesse per il Padiglione Italia alla COP30

È stata prorogata fino alle ore 18 del 30 maggio la scadenza della manifestazione di interesse rivolta alle imprese italiane per il sostegno al Padiglione Italia in occasione della COP30, che si svolgerà a Belém, in Brasile, dal 10 al 21 novembre 2025.

L’edizione di quest’anno, a trent’anni dall’adozione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, assume un valore strategico: Belém, città simbolo della regione amazzonica, rappresenta uno scenario emblematico per riaffermare l’urgenza di un’azione climatica ambiziosa e condivisa, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Il Padiglione Italia sarà il fulcro della presenza nazionale alla Conferenza delle Parti, articolato in due spazi complementari. “Made for Our Future”, all’interno della Zona Blu, ospiterà incontri istituzionali, side event e momenti di confronto tematico con i principali attori internazionali. “AquaPraça”, installazione galleggiante firmata da Carlo Ratti, sarà invece un luogo di dialogo aperto e sperimentazione culturale, che al termine della COP verrà donato al Brasile come lascito simbolico dell’impegno italiano.

La Manifestazione di Interesse, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Programma Connect4Climate di Banca Mondiale e del CIHEAM di Bari, offre alle eccellenze italiane un’opportunità concreta per contribuire alla realizzazione del Padiglione, con risorse, idee e soluzioni innovative.

L’obiettivo è dar vita a un Padiglione che esprima la diversità e la forza del contributo italiano all’azione climatica, valorizzando esperienze, competenze e visioni provenienti da tutto il territorio. “Rivolgiamo un invito alle eccellenze italiane: partecipate a questa sfida, mettete in campo visione, creatività e impegno per un futuro più sostenibile”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

Partecipare al Padiglione Italia significa entrare in uno spazio autorevole e internazionale, rafforzare il proprio posizionamento nei settori chiave dell’azione climatica e consolidare relazioni strategiche a livello globale. Le aziende coinvolte potranno accedere a strumenti di visibilità mirata, co-progettare eventi dedicati e contribuire allo storytelling collettivo attraverso la Digital Media Zone.

Parallelamente al coinvolgimento del settore privato, sarà avviato un percorso strutturato volto a garantire la partecipazione della società civile, nel rispetto di criteri di inclusività, pluralità e rappresentanza. In linea con lo spirito partecipativo del progetto, anche l’identità visiva del Padiglione sarà frutto di un’iniziativa aperta: il logo ufficiale sarà selezionato tramite un concorso rivolto a giovani designer italiani, offrendo loro un’occasione concreta di esprimere talento e creatività all’interno di un contesto internazionale di alto profilo.