Reggio Calabria: turista tedesca derubata in spiaggia. Gli agenti ritrovano la borsa dopo 30 minuti

La Polizia di Stato con un intervento tempestivo ha recuperato in tempi record la borsa di una turista tedesca, derubata mentre si trovava in spiaggia con la famiglia.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nell’area ludica del lungomare di Reggio Calabria: alla giovane turista, intenta a fare il bagno, è stata rubata la borsa, lasciata sulla battigia. La ragazza, immediatamente, ha segnalato l’accaduto in Questura, molto preoccupata, in particolare, della perdita del passaporto, che le sarebbe servito per il volo serale.

Grazie a un intervento rapido e coordinato, gli agenti delle Volanti sono riusciti a recuperare la borsa in meno di 30 minuti dall’allarme, in altro quartiere cittadino, con tutti i documenti.

La turista, sollevata, ha ringraziato con parole di ammirazione la Polizia Italiana che, in così poco tempo, è riuscita a farle riavere quanto le era stato sottratto.

L’intervento si inserisce in un quadro di attività di prevenzione e repressione dei reati che la Polizia di Stato sta portando avanti con particolare attenzione per assicurare un soggiorno sereno a tutti coloro che scelgono Reggio Calabria come meta di vacanza.

comunicato stampa Questura di Reggio Calabria