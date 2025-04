Successo per la prima edizione de ilMetropolitano Awards

Si è tenuta ieri, giovedì 17 aprile, nella suggestiva cornice della Sala Monteleone di Palazzo Campanella – sede del Consiglio Regionale della Calabria – la prima edizione de ilMetropolitano Awards. L’evento, promosso e organizzato in autonomia dal quotidiano online ilMetropolitano.it, ha visto una grande partecipazione di pubblico, riempiendo ogni posto disponibile in sala.

Il premio nasce con l’intento di riconoscere l’impegno di coloro che, durante il biennio 2024-2025, si sono distinti nel campo dei meriti sociali, contribuendo in maniera concreta al miglioramento della società. Fondamentale, per la realizzazione dell’iniziativa, il patrocinio del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, l’avvocato Ernesto Siclari, che ha espresso pieno sostegno al progetto, condividendone l’obiettivo di valorizzare chi opera quotidianamente per l’inclusione e il progresso sociale.

Tra i protagonisti premiati in questa prima edizione figura anche la Reggio Bic, squadra simbolo dello sport inclusivo in Italia. A ritirare il riconoscimento erano presenti la squadra al completo e i rappresentanti della società: La Presidente Ilaria d’Anna, la Dirigente Amelia Cugliandro e il Coach Antonio Cugliandro, il cui lavoro instancabile ha permesso di coinvolgere un numero sempre crescente di persone con disabilità nel mondo dello sport.

Questa la motivazione con cui è stato conferito il premio: “La Reggio Bic rappresenta una delle realtà più significative del panorama sportivo inclusivo in Italia, dimostrando che lo sport non ha barriere né limiti né confini. La squadra, con la sua determinazione e passione, offre un esempio concreto di come lo sport possa abbattere le barriere fisiche e mentali, aprendo a tutti la possibilità di esprimersi, competere e crescere. La sua missione va oltre l’aspetto agonistico, puntando a sensibilizzare la società sui temi dell’uguaglianza e dell’accessibilità.

La Reggio Bic, con il suo impegno e la sua passione, rappresenta un esempio potente di come lo sport possa essere un mezzo di crescita individuale e di integrazione sociale, mettendo sempre le persone al primo posto.” Un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team della Reggio Bic, ma anche un segnale importante per l’intera comunità: l’inclusione, la determinazione e l’impegno sociale sono valori che meritano visibilità e riconoscimenti concreti.



