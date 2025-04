Tenerini (FI): Governo Meloni, impegno e rafforzamento dei rapporti internazionali

Roma, 18 Aprile 2025 — L’onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’andamento delle relazioni internazionali e sottolinea l’importanza del ruolo femminile nella politica nazionale e internazionale. In un momento cruciale per il futuro dell’Europa e dell’Italia, Tenerini evidenzia come la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti rappresenti un passo importante nel rafforzamento del dialogo transatlantico, con particolare attenzione alle sfide globali come i dazi e la sicurezza economica.

“La presenza di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e il suo confronto con Donald Trump dimostrano il coraggio e la determinazione di una leadership femminile capace di affrontare questioni complesse, come i dazi, con autorevolezza e senso di responsabilità,” commenta l’onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia. “Il nostro Paese torna protagonista sulla scena internazionale, rafforzando i rapporti con gli alleati storici e promuovendo un dialogo che mira alla stabilità e al progresso condiviso.”

L’esponente di Forza Italia ricorda inoltre come il successo diplomatico di questa visita abbia aperto la strada a un confronto positivo tra Europa e Stati Uniti, contribuendo a superare le tensioni commerciali e a favorire un negoziato franco e costruttivo. “Il ruolo delle donne in politica, come quello di Giorgia Meloni, è fondamentale per il rilancio dell’Italia e dell’Europa, portando nuove energie e prospettive nel governo delle nazioni,” afferma Tenerini.

In questa cornice, un plauso va anche al lavoro del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha saputo rafforzare la presenza internazionale dell’Italia, garantendo un’azione diplomatica tempestiva e competente. Tajani, con la sua esperienza, sta guidando il nostro Paese verso un’ulteriore espansione dei legami strategici con i partner globali, contribuendo a consolidare il ruolo dell’Italia nei principali dossier internazionali.

Infine, l’onorevole Tenerini ribadisce l’importanza di mantenere un fronte unito nel centrodestra, sottolineando come la coesione e la capacità di dialogo siano strumenti essenziali per garantire un futuro stabile e prospero al nostro Paese.

comunicato stampa