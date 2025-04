Ucraina: o pace o voltiamo pagina. Lapidario il segretario di Stato USA Rubio

Fanno riflettere e preoccupano le parole del segretario di Stato USA Marco Rubio in relazione al conflitto che da circa 3 anni è scoppiato in Ucraina. Dichiarazioni avvengono dopo che l’alto funzionario dell’amministrazione Trump ha lasciato Parigi dove si è incontrato con i colleghi: europei e ucraini. “Gli Usa hanno aiutato Kiev negli ultimi 3 anni e vogliamo che la guerra finisca” ma “nei prossimi giorni dobbiamo valutare se (la pace) è fattibile o meno” e “se non è possibile dobbiamo andare avanti, perché gli USA hanno altre priorità”. Questa la dichiarazione rilasciata alla CNN da Marco Rubio.

foto da X Marco Rubio

Fabrizio Pace