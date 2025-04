Derubato a Milano di Rolex e 2 lingotti d’oro

Un uomo residente in provincia ha presentato agli agenti del Commissariato di Omegna denuncia per essere stato derubato di due lingotti d’oro e di un Rolex a Milano, il tutto per un valore pari a 36 mila euro.

L’uomo, poco più che cinquantenne, aveva messo in vendita su un gruppo Marketplace di Facebook un Rolex al prezzo di 16 mila euro. Lo stesso era stato successivamente contattato poche ore dopo da un tale, di origine spagnola, che si diceva interessato all’acquisto del suddetto orologio di lusso.

Nelle conversazioni intercorse tra i due, l’acquirente oltre che sempre più interessato all’acquisto sembrava molto competente in merito ad orologi di lusso, tanto da guadagnare la fiducia del venditore il quale, gli proponeva anche la vendita di due lingotti d’oro ricevuti in eredità, il tutto al prezzo di 36 mila euro.

I due, allora, si accordavano di vedersi in un locale di Milano per lo scambio. All’appuntamento, tuttavia, si presentava una persona diversa che si diceva il fratello dell’uomo con cui aveva contrattato.

Lo stesso tentava una prima volta di effettuare il bonifico istantaneo dell’intera somma, come concordato, senza tuttavia riuscirci e successivamente abbandonava il locale al fine di recuperare dalla macchina alcuni codici di accesso all’app bancaria.

Rientrato nel locale invece di effettuare il pagamento lo minacciava con una pistola, celata all’interno di un sacchetto di tessuto, portandogli via l’orologio e i due lingotti d’oro e dandosi così alla fuga.

Sul fatto indagano ora i poliziotti del Commissariato di Omegna al fine di individuare l’autore del reato. (foto di repertorio)

