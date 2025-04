Pomezia. Scoperti a casa con circa 1,9 kg di hashish. Carabinieri arrestano un uomo e una donna,

Gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Comando Provinciale di Roma – Pomezia (RM) , 19/04/2025 13:40

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo di 47 anni e una donna di 42 anni, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio i Carabinieri del Nucleo Operativo di Pomezia in transito in via Pietro Nenni (Pomezia), hanno notato la coppia con atteggiamento sospetto pertanto hanno deciso di sottoporli ad un controllo. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una dose di crack del peso di 0,36 gr.

Estesa la perquisizione presso le relative abitazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 1,9 kg di hashish suddivisa in 18 panetti, varie piccole dosi e materiale da confezionamento, e 3 gr di cocaina. Ragion per cui, raccolti i gravi indizi di colpevolezza, per l’uomo sono scattate le manette, ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la donna è stata accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia- femminile.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/scoperti-a-casa-con-circa-1-9-kg-di-hashish.-carabinieri-arrestano-un-uomo-e-una-donna-gravemente-indiziati-del-reato-di-detenzione-ai-fini-di-spaccio-di-sostanze-stupefacenti