Roma. Droga, armi, furti, rapine ed estorsioni. 11 arresti. La tecnica del safety car sperimentata con la Polizia Stradale incastra ladri di pneumatici

Dal grande raccordo anulare, al centro, alla zona est della Capitale, le indagini lampo dei Falchi della Polizia di Stato restituiscono, negli ultimi giorni, un bilancio di undici arresti. Tra spaccio, furti, rapine ed estorsioni, sono stati sequestrati 9 kg di droga ed una pistola calibro 22

L’arma clandestina – apparentemente una replica, ma di fatto modificata e pronta a far fuoco – è stata trovata dagli uomini della VI Sezione della Squadra Mobile al termine di un’indagine lampo. Tutto è partito da un controllo in piazzale della Radio nato dallo scambio di un trolley che un uomo aveva affidato ad altri due. Una volta aperta la valigia, gli agenti hanno disvelato un kit da viaggio a base di marijuana.

A pochi passi da loro, invece, in corrispondenza del piano terra di uno stabile, c’era una “scorta” di ben otto chili di stupefacente tra hashish e marijuana, già suddiviso e pronto per la vendita.

Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti dei tre fermati sono proseguite nel quartiere Balduina, dove, nell’abitazione in uso ad uno di loro, è stata trovata la pistola.

Per i tre, quindi, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; uno di loro è stato denunciato anche per la detenzione abusiva dell’arma.

Altri due arresti sono stati operati, invece, sul Grande Raccordo Anulare a seguito di una rocambolesca azione sviluppatasi in sinergia con la Polizia Stradale.

I Falchi, impegnati in un servizio dedicato al contrasto dei furti sulle auto e negli appartamenti, hanno sorpreso due ladri di pneumatici alle prese con una Smart al Fleming nell’atto di dileguarsi a bordo di una fiat 500. La strategia immediatamente pianificata in coordinamento con la Polizia Stradale si è rivelata vincente. Con la tecnica della Safety Car, hanno rallentato fino a bloccare il traffico sul GRA e con la scusa di un controllo hanno bloccato l’auto dei fuggitivi, ignari di essere seguiti dalla polizia. Nell’auto, oltre alle 4 ruote della Smart, gli agenti hanno trovato altri oggetti appena rubati ed alcuni grammi di droga. Anche per loro sono quindi scattate le manette.

A finire nel mirino dei Falchi, anche un 25enne gambiano ed un 34enne nigeriano, arrestati dopo un’indagine lampo per aver tentato un cavallo di ritorno con un telefono appena rubato.

Prosegue con massima attenzione, infine, il monitoraggio degli agenti in borghese su due ruote nelle piazze di spaccio del Pigneto, Tufello, Ponte di Nona e Pietralata, con quattro arresti e più di un chilo di cocaina sequestrata.

Tutte le persone arrestate sono state poste a disposizione della Magistratura e, per ogni singolo caso, la Procura inquirente ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’operato della Polizia Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.