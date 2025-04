Croce Rossa, Valastro a Papa Francesco: “Grazie perchè hai ribadito che l’umanità non ammette esclusioni”

Roma, 20 aprile 2025 – “Ringrazio Papa Francesco perché oggi, nella sua omelia, ha ribadito l’importanza del principio di Umanità a tutela i diritti e la dignità di ogni donna, uomo, bambina e bambino in tutte le zone del mondo in cui esistono conflitti.

Laddove le guerre distruggono vite, in quelle zone dove l’odio fa sì che vengano attaccati presidi sanitari e uccisi gli operatori umanitari, arrivino le parole del Santo Padre a ribadire che l’Umanità non ammette esclusioni.

Quella stessa Umanità che muove l’agire quotidiano di milioni di volontarie e volontari del nostro Movimento in tutto il mondo; quell’Umanità che è fondamento dell’opera della Croce Rossa, in tempo di pace e di conflitto; quella stessa Umanità con cui le nostre mani e i nostri cuori leniscono quotidianamente le sofferenze di chiunque si trovi in difficoltà, senza alcuna distinzione”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, a seguito dell’omelia di Papa Francesco.

comunicato stampa