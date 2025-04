E’ morto Papa Francesco

“La vera saggezza è quella che si riceve dal basso”. In queste sue parole l’importanza di ascoltare le voci dei poveri e degli emarginati

10:10 – Papa Francesco è morto. Il Pontefice era rientrato in Vaticano dopo un periodo di ricovero in ospedale. Proprio ieri mattina giorno di Pasqua. Il Papa era “uscito” per benedire e dare gli auguri ai fedeli. Aveva anche invocato per l’ennesima volta il no al riarmo ed il giorno prima aveva incontrato il vice-presidente USA JD Vance. Nella nota diffusa dal Vaticano Francesco è asceso alla Casa del Padre alle 07:25.

Jorge Mario Bergoglio era nato in Argentina a Buenos Aires nel 1936 il 17 Dicembre, figlio di immigrati italiani, studiò chimica prima di entrare in seminario.

Diventò arcivescovo di Buenos Aires nel 1998 e il 13 Marzo 2013 fu eletto Papa, il primo Pontefice latinoamericano ed il primo tra i gesuiti.

Tra le sue battaglie più note, Francesco ha parlato apertamente di questioni come: la povertà, il cambiamento climatico e la necessità di una Chiesa più inclusiva. Incredibile e memorabile la sua camminata a San Pietro durante il periodo del Covid-19. La notizia della morte del Papa ha turbato la comunità cristiana mondiale e non solo. Cordoglio internazionale anche dal mondo politico ed istituzionale.

FMP