Premio Sette Colli, sfilata di personaggi in Campidoglio

Pubblico delle grandi occasioni in Campidoglio per la 17^ edizione del Premio Sette Colli, manifestazione che si svolge tradizionalmente alla vigilia del derby della Capitale, organizzata da Fabrizio Pacifici e promossa dall’On. Fabrizio Santori.

L’evento ha celebrato personaggi legati alla città di Roma e alla AS Roma, premiando ex calciatori, tifosi illustri e figure dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria. In segno di fair play, si sono consegnati dei riconoscimenti anche a tifosi laziali di spicco.

Ricchissimo anche quest’anno il parterre dei premiati: Sebino Nela e Federico Balzaretti, indimenticati giocatori giallorossi che hanno deciso con i loro gol decisivi dei derby del passato; gli attori Rocco Papaleo, Stefano Masciarelli, Massimo Bagnato, Michele La Ginestra, Angelo Maggi, Leonardo Bocci, Alessandro Serra, Marco Vivio; le attrici Loredana Cannata e Antonella Salvucci; gli imprenditori Mauro Atturo e Raffaele Di Capua; premi anche per l’ex magistrato Luca Palamara, il cronista Enrico Minozzi, l’allenatore Corrado Corradini, il Vicepresidente Commissione Sport di Roma Capitale Daniele Parrucci, il procuratore Luigi Paoletti, l’ex dirigente della Roma Maurizio Cenci, il Presidente della Polisportiva Lazio Antonio Buccioni, il Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play Ruggiero Alcanterini, il dirigente sportivo Alfonso Rossi e Miria Maiorani responsabile dello storico ViviRoma Magazine. Inoltre è stato conferito un riconoscimento alla Banda dell’Esercito Italiano che aperto la kermesse con due brani dedicati alla Città Eterna.