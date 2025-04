Santoianni (AIC): “La voce di Papa Francesco continuerà a parlare al cuore delle comunità rurali”

Roma, 21 aprile 2025 – “Ci lascia un testimone autentico del nostro tempo, che fino all’ultimo ha scelto di essere vicino al popolo senza risparmiarsi.

Lo ha dimostrato dopo una difficoltosa degenza in ospedale durata 38 giorni e, a meno di un mese dalle dimissioni, incontrando i detenuti del carcere di Regina Coeli, o quando soltanto ieri ha voluto abbracciare la folla di Piazza San Pietro per la benedizione pasquale. Per questo sarà di esempio per tutta la nostra categoria”, dichiara Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori.

“Papà Francesco è stato una guida morale e spirituale che ha saputo farsi vicino a ogni coscienza, in ogni angolo del pianeta – prosegue Santoianni – e la sua attenzione ai più fragili, lo sguardo costantemente rivolto alle periferie, la voce limpida in difesa della terra e di chi la lavora non potremo dimenticarli”.

“Da sempre vicino ai piccoli agricoltori e alle loro famiglie, il Pontefice è stato un promotore instancabile di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, equa e sostenibile – sottolinea il Presidente dell’AIC –. Nell’enciclica Laudato si’ ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle comunità rurali nella cura della nostra ‘casa comune’, a sostegno del benessere di tutti”.

“Il suo magistero continuerà ad accompagnarci e il messaggio di Papa Francesco resterà vivo tra i solchi della terra e nei cuori di chi la coltiva con amore e responsabilità – conclude il Presidente dell’AIC Giuseppino Santoianni – lasciando all’umanità un patrimonio di pensiero e d’azione che perseguiremo con convinzione”.

comunicato stampa