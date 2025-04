Direttiva UE pacchetti, Santanchè: “Lavoriamo per giusta sintesi a tutela di consumatori e imprese”

“Le indiscrezioni sui lavori in corso relativi alla Direttiva UE Pacchetto tutto compreso destano perplessità, in quanto non sembra ancora che si sia raggiunta la giusta sintesi che tuteli, al contempo, gli interessi dei consumatori e del tessuto imprenditoriale italiano, in gran parte rappresentato dalle piccole e medie imprese.

In ogni caso, sono certa che non potrà che essere perseguita, come abbiamo già indicato, la strada del buon senso, dal momento che è l’unica a supportare un turismo equo e sostenibile, sicuro per i viaggiatori e fonte di sviluppo per le aziende.”

Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè relativo alla discussione in Commissione Mercato Interno e Protezione del Consumatore del Parlamento Europeo sugli emendamenti alla proposta di revisione della Direttiva 2015/2302.

fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/direttiva-ue-pacchetti-santanche-lavoriamo-per-giusta-sintesi-a-tutela-di-consumatori-e-imprese/