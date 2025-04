Guardia Costiera Italiana soccorre barca con 90 migranti

Erano alla deriva nel quadrante nautico del Mediterraneo centrale su un barcone che era in balia del vento e delle onde. L’intervento della Guardia Costiera Italiana ha scongiurato il peggio per un gruppo di 90 migranti che cercava di arrivare, non ce l’avrebbero mia fatta a causa del peggioramento delle condizioni meteo, in Italia.

Le navi mercantili Oslo Carrier e Aegeas hanno fornito riparo dal vento al barcone impedendo che si capovolgesse prima del soccorso dell’ autorità marittima italiana. L’allerta era stata lanciata qualche ora prima da Alarm Phone che avvertiva circa le condizioni di estrema difficoltà in cui versavano i migranti. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace