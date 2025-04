Pasqua in Calabria: quasi 40 mila arrivi in più rispetto all’anno scorso

Il ponte pasquale 2025 (18-20 aprile) ha segnato un’impennata significativa del traffico aereo negli aeroporti calabresi, con un aumento complessivo superiore al 70% rispetto allo stesso periodo del 2024 (29-31 marzo).

A renderlo noto sono i dati consuntivi di Sacal, la società che gestisce gli scali regionali, diffusi dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L’analisi dei dati rivela una performance robusta per tutti gli aeroporti calabresi.

In particolare, Reggio Calabria ha trainato la crescita con un incremento straordinario del 290%, triplicando il numero di passeggeri rispetto al 2024 (+6.589). Anche Crotone ha registrato un solido aumento del 65% (+1.303 passeggeri), confermando un trend positivo. L’aeroporto di Lamezia Terme ha contribuito significativamente con una crescita di oltre il 40%, accogliendo più di 7.000 passeggeri aggiuntivi.

Complessivamente, il sistema aeroportuale calabrese ha registrato quasi 15.000 passeggeri in più rispetto al weekend pasquale del 2024.

Il Presidente Occhiuto ha espresso il suo entusiasmo in un post su Facebook e sui suoi account ufficiali di altri social, descrivendo la Calabria come “una delle mete più amate d’Europa: 33.932 arrivi in 3 giorni, +15.000 visitatori e +12 milioni di euro di spesa dei turisti stranieri solo ad aprile. E per l’estate sarà ancora meglio“.

Federica Romeo