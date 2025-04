Reggio Calabria e Bielorussia: a Palazzo San Giorgio si rinnova un’amicizia che resiste al tempo ed alle difficoltà

Incontro istituzionale tra il Sindaco Falcomatà, il Consigliere dell’Ambasciata Piatrouski e il Console Onorario Franco Milasi a Palazzo San Giorgio

Si è svolto nella mattinata di martedì 22 aprile, presso il Salotto Rosso di Palazzo San Giorgio, un incontro istituzionale tra il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in Italia, Kiryl Piatrouski, e il Console Onorario della Repubblica di Bielorussia per la Calabria e la Sicilia, Franco Milasi.

Un momento di grande valore simbolico e umano che ha rinsaldato i profondi legami di amicizia e solidarietà tra la comunità reggina e il popolo bielorusso; nati all’indomani della tragedia di Chernobyl e cresciuti attraverso il tempo grazie all’impegno di tante famiglie del territorio, all’azione del Consolato Onorario ed al supporto costante delle Istituzioni locali.

Il Consigliere Piatrouski ha espresso sincera gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta ricordando il ruolo fondamentale che Reggio Calabria ha avuto nell’ospitare centinaia di bambini bielorussi, definiti “piccoli ambasciatori di Bielorussia”, che hanno trovato nella città una seconda casa, portando con sé al ritorno l’immagine di un’Italia amica.

«In questi tempi difficili – ha dichiarato Piatrouski – è ancora più importante mantenere vivi i rapporti tra i nostri popoli. Oggi siamo qui non solo per ringraziare, ma per continuare a costruire ponti culturali, umanitari e, speriamo presto, anche commerciali».

Il Console Onorario Franco Milasi ha sottolineato come il legame tra Reggio Calabria e la Bielorussia abbia radici profonde e concrete: «Sono passati quasi 39 anni dall’incidente di Chernobyl, ma molte di quelle storie vivono ancora qui. Alcuni bambini accolti allora oggi lavorano, studiano o si sono integrati perfettamente nel nostro tessuto sociale. È un onore per noi averli tra i cittadini reggini».

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la volontà comune di riprendere il percorso per l’attivazione di un gemellaggio tra Reggio Calabria e la città bielorussa di Mogilëv, già avviato in passato ma temporaneamente sospeso a causa delle criticità internazionali. Un’iniziativa che, come sottolineato dai presenti, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella costruzione di un dialogo stabile e fruttuoso tra i due territori.

Il Sindaco Falcomatà ha accolto con affetto la delegazione, rievocando con emozione i ricordi dell’infanzia, quando, da bambino, vide tante famiglie della città aprire le porte delle loro case con naturale generosità. «La nostra è una città dalla forte vocazione all’accoglienza. Questo incontro ci ricorda che i valori della solidarietà e dell’accoglienza sono parte integrante del nostro patrimonio umano tradizionale: non a caso lo slogan per il riconoscimento di Capitale della Cultura è stato proprio quello di Reggio Cuore del Mediterraneo».

Durante l’incontro, si è parlato anche di possibili sviluppi commerciali tra le imprese reggine e quelle bielorusse, con particolare interesse per il settore agroalimentare. La delegazione visiterà, infatti, i massimi esponenti della Camera di Commercio, gettando le basi per nuove collaborazioni rispetto all’interscambio commerciale su alcuni prodotti.

Il Sindaco ha omaggiato il Consigliere Piatrouski con una copia di una pubblicazione realizzata in occasione del 50° anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, simbolo della millenaria storia e della ricchezza culturale della Città di Reggio Calabria ricevendo, a sua volta, dei doni di oggetti e prodotti simbolo della Bielorussia.

comunicato stampa