Selezionati i finalisti del XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2025.

Sono 25 i candidati che hanno superato la selezione della Commissione dedicata ad individuare i meritevoli di giungere alla fase finale del XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di CNA Federmoda in programma a San Leucio CE dall’8 all’11 luglio prossimi. Il momento clou del Concorso, articolato su 5 sezioni di prodotto, sarà dedicato alla presentazione degli elaborati e alla premiazione dei vincitori. La sede della fase finale dell’edizione 2025 del concorso (8-11 luglio) sarà la storica cornice del Belvedere di San Leucio, il complesso monumentale, voluto dal Re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone.

“Come dichiarammo durante la presentazione del bando di concorso da quest’anno come CNA Federmoda abbiamo deciso di avviare un viaggio nei territori che sono alla base del successo del made in Italy e quindi quale miglior punto di partenza se non un luogo iconico che nel già nel XVIII secolo rappresentò una assoluta avanguardia nel mondo, un modello teso a coniugare ideali di giustizia e di equità sociale, formazione professionale e di attrazione di competenze come si pose appunto la Real Colonia di San Leucio” dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda.

“Un modello quello che ispirò questa esperienza che si lega profondamente alla piattaforma di RMI – Ricerca Moda Innovazione nella quale si inserisce il Concorso. Ricordiamo infatti come nelle giornate dedicate alla fase finale del Concorso i partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto con esperti del settore e di aree tematiche di grande attualità, di partecipare a workshop di condividere esperienze” continua Franceschini. Non deve essere trascurata l’ampia rete di collaborazioni che CNA Federmoda ha costruito intorno al Concorso tra le quali quelle con Milano Fashion &Jewels, Maredamare, Immagine Italia & Co., TheOneMilano, Milano Jewelry Week, Pro2Dev e tanti altri oltre ad una serie di partenariati internazionali” – evidenzia il Presidente Nazionale CNA Federmoda, Marco Landi.

“Ormai da tempo registriamo che la nostra manifestazione per molti giovani è stata l’inizio di una carriera professionale di successo mentre per diversi operatori ha significato poter apportare nuovi stimoli creativi all’interno delle proprie aziende – dichiara Roberto Corbelli, Direttore Artistico di RMI – Possiamo quindi affermare di aver colto l’obiettivo che ispirò l’avvio di questa iniziativa ed essere qui dopo 35 anni a programmare una nuova edizione significa anche di essere stati capaci di cogliere le evoluzioni, di aggiornare le relazioni e di mantenere un diffuso rapporto con il mondo dell’istruzione e della formazione”.

Eccoli dunque i finalisti dello storico Concorso lanciato da CNA Federmoda nel 1991: Nicoletta Abballe Sant’Egidio alla Vibrata TE – Nami Pianeta Formazione Pescara; Sofia Alberti Massa MS – Istituto Modartech Pontedera PI; Alenna Desirèe Vaca Andrade Santa Maria Apparente MC – Next Fashion School by Carla Secoli Bologna; Sofia Barni Mornago VA – ITS Cosmo Fashion Academy – Haute Couture Collection Milano; Cecilia Battaglini Agello PG – Istituto Italiano Design Perugia; Sofia Bressanin Borgoricco PD Accademia Italiana Roma; Beatrice Brigliadori Misano Adriatico RN, Liceo Statale A. Volta-F. Fellini Riccione RN; Joseline Caetano Roma – IED Roma; Lorenza De Monte Napoli – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Aversa CE; Martina Del Vecchio San Andrea in Besanigo RN – Liceo Statale A. Volta-F. Fellini, Riccione RN; Giulia Florio Scanzano Jonico MT – ITS Academy Sistema Moda Pescara; Rebecca Fresolone Lacchiarella MI – Afol Metropolitana Milano; Irene Guastella Sorbolo Mezzani Parma – IAAD Bologna; Sofia Losi Rio Saliceto RE – Accademia di Belle Arti di Bologna; Marianna Luca Venezia – Next Fashion School by Carla Secoli Padova; Luigi Maggiorelli Empoli FI – Istituto Modartech Pontedera PI; Martina Mattiaccio Terni – IED Roma; Francesca Parenti Monghidoro BO – Next Fashion School by Carla Secoli Bologna; Sofia Pavan Varese – Accademia di Alta Moda Koefia Roma; Camilla Pinti Manoppello Scalo PE – Nami Pianeta Formazione Pescara; Rija Sheikh Bologna – IAAD Bologna; Federica Siragusa Cappella LU -Istituto Modartech Pontedera PI; Ezra Susanto Tangeran (Indonesia) – Accademia Italiana Roma; Noel Tomassini Urbisaglia MC – Milano Fashion School; Léo Tassin Touzet-Prot -La-Demi-Lune (Lione) – Accademia Italiana Roma.

comunicato stampa