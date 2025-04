Conegliano Campione d’Italia per la 7^ volta consecutiva

Sconfitta Milano in finale 3-0. Gara tre: 25-22, 25-20, 25-21

Il Palaverde incorona ancora una volta Conegliano. Nella decisiva gara tre della finale scudetto 2024/25, la corazzata gialloblù ha liquidato Milano con un netto 3-0 (25-22, 25-20, 25-21), conquistando l’ottavo titolo italiano, il settimo consecutivo, e scrivendo un’altra pagina di storia per la pallavolo femminile.

Dopo il successo in quattro set in gara uno e il perentorio 3-0 in gara due, Conegliano ha chiuso la serie senza concedere scampo alle avversarie. Il punto che ha sancito la vittoria è arrivato con un muro della capitana Joanna Wołosz, simbolo di una squadra che ha dominato la stagione.

Palmarès da record: un dominio incontrastato

Lo scudetto appena conquistato arricchisce un palmarès già stellare per l’Imoco Volley. Agli otto titoli nazionali si aggiungono sette Coppe Italia e otto Supercoppe. Un dominio impressionante che dal 2019 ha visto Conegliano conquistare diciotto trofei nazionali su diciotto disponibili (sei scudetti, sei Coppe Italia e sei Supercoppe).

La stagione appena conclusa testimonia ulteriormente la superiorità della squadra veneta, con un impressionante bilancio di cinquantuno vittorie su cinquantadue partite disputate. Un percorso netto che ha condotto, ancora una volta, Conegliano sul tetto d’Italia.

Federica Romeo