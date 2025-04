Coppa Italia. Il Diavolo schiaccia l’Inter

Il Milan vola in finale di Coppa Italia con una netta vittoria per 3-0 sull’Inter nel derby di ritorno, ribaltando l’1-1 dell’andata. Un’entusiasmante doppietta di Jovic, a segno al 36′ del primo tempo e al 4′ della ripresa, ha indirizzato la sfida, prima del definitivo sigillo di Reijnders al 40′ del secondo tempo.

Questa sconfitta in Coppa Italia infrange le ambizioni di triplete dell’Inter e decreta il Milan come prima finalista della competizione, in attesa di conoscere l’avversaria tra Bologna ed Empoli.

Bart Zag