Croce Rossa. Valastro ricorda Papa Francesco: “agiamo spinti dalla nostra umanità. Gli operatori umanitari non sono un bersaglio”

Roma, 23 Aprile 2025 – Un momento di silenzio che fa rumore, per ricordare i soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) morti in servizio a Gaza e per ribadire che gli operatori umanitari non sono un bersaglio. Lo hanno condiviso, oggi, ognuna in modo diverso, le Società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in tutto il mondo. Lo ha fatto anche la Croce Rossa Italiana. La data di oggi segna un mese dalla notizia della scomparsa di nove membri della PRCS con i quali, il 23 aprile scorso, si persero i contatti mentre portavano aiuto alla popolazione colpita dai bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza.

Dopo sette giorni di silenzio, i corpi di Mostafa Khufaga, Saleh Muamer e Ezzedine Shaath, Mohammad Bahloul, Mohammed Al-Heila, Ashraf Abu Labda, Raed Al Sharif e Rifatt Radwan vennero recuperati, sepolti sotto la sabbia, assieme ai resti delle loro ambulanze. La sorte del soccorritore Assad Al-Nassasra è ancora sconosciuta. I nove soccorritori della Mezzaluna Rossa palestinese erano rimasti coinvolti, assieme ad altri operatori umanitari, da un attacco. Quella consumata un mese fa è stata l’ennesima, inaccettabile, violazione delle regole del Diritto Internazionale Umanitario, che proibiscono chiaramente ogni violenza contro il personale umanitario e sanitario.

Per ricordare i colleghi scomparsi, la Croce Rossa Italiana ha pubblicato sui suoi profili social un video nel quale ribadisce la necessità di proteggere gli operatori umanitari. Solo nel 2024, 32 operatori del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa persero la vita in servizio. Dall’ottobre del 2023 ad oggi, la Consorella palestinese ha perso 30 operatori, tra staff e Volontari, impegnati nelle operazioni di supporto e soccorso alla popolazione colpita dal conflitto. “Il nostro Emblema non è stato sufficiente a garantire a questi uomini la necessaria tutela. L’aiuto umanitario è messo in pericolo, ogni giorno, dalle guerre, dal mancato rispetto delle norme del Diritto Internazionale Umanitario.

Tutto questo è inaccettabile”, ha detto il Presidente Nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, che non manca di ricordare Papa Francesco. “L’azione degli operatori umanitari deve essere tutelata e garantita. Rispettarli e tutelarli significa contribuire ad alleviare le sofferenze dei civili! Lanciamo questo grido ricordando le parole di Papa Francesco che nel suo ultimo messaggio Urbi et Orbi, quasi a volere che le sue parole restassero scolpite nella nostra memoria, ha esortato ad agire sempre spinti dal principio di Umanità, ribadendo che davanti alla crudeltà dei conflitti, i civili, le scuole, gli ospedali e gli operatori umanitari non sono un bersaglio”, ha aggiunto Valastro.

