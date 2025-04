Il Bilbao Basket conquista la Coppa Europa FIBA ​​in una finale emozionante

Salonicco (Grecia) – Il Bilbao Basket ha concluso una stagione memorabile sconfiggendo il PAOK Mateco e conquistando il titolo di campione della FIBA ​​Europe Cup.

Sono diventati i primi spagnoli a vincere la competizione, dopo aver trionfato con un punteggio complessivo di 154-149, nonostante la sconfitta per 84-82 nella partita di ritorno in Grecia.

Il Bilbao aveva gettato le basi per il successo con una vittoria per 72-65 nella gara di andata, assicurandosi un record casalingo perfetto di 10-0 nella competizione in questa stagione, ma mercoledì si è ritrovato sotto di nove punti.

Si sono schierati dietro Melwin Pantzar e Harald Frey, segnando punti cruciali nel finale per assicurare al Bilbao il primo titolo internazionale.

La guardia svedese Pantzar si è aggiudicata il premio di MVP delle finali dopo prestazioni impressionanti in entrambe le partite, con una media di 18,0 punti, 2,5 palle rubate e 2,0 assist a partita.

È stata una dura sconfitta complessiva per il PAOK davanti ai suoi appassionati tifosi di casa, dato che la loro prima stagione nella competizione non è riuscita ad aggiungere il primo titolo europeo dal 1994.

Il Bilbao è il nono vincitore diverso nella storia della FIBA ​​Europe Cup e solo il secondo campione ad aver iniziato dalle qualificazioni.

comunicato stampa – fonte: https://mailchi.mp/fiba.basketball/bilbao-basket-claim-fiba-europe-cup-title-in-thrilling-finals?e=b6b40d3155