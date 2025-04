Nascondono Marijuana, Hashis, Spid, Ketamina negli slip: denunciati un uomo e una donna di 34 e 24 anni

I due sono stati fermati a bordo di un’auto dalla Polizia Stradale di Siena

La Polizia Stradale di Siena ha denunciato un uomo e una donna di 34 e 24 anni, trovati con la Marijuana, Hashish, Spid, Ketamina e Ectasy a bordo di un’auto, nascosta anche negli slip.

Nella notte dello scorso sabato, gli agenti della Polizia Stradale, in un’ottica di prevenzione degli illeciti anche connessi alla circolazione stradale, hanno potenziato i servizi di vigilanza nelle arterie dirette verso la provincia senese.

I poliziotti del distaccamento della Stradale di Montepulciano, hanno organizzato un posto di controllo nei pressi dell’uscita di San Casciano (FI), lungo il raccordo Firenze – Siena, dove, dopo le una di notte, hanno intercettato e fermato una Polo Volkswagen con tre giovani a bordo.

Da subito i tre sono apparsi eccessivamente ansiosi e insofferenti per quello che doveva essere un normale accertamento amministrativo, tanto che i poliziotti, insospettiti, hanno deciso di approfondire il controllo.

E il motivo di tanta agitazione si è rivelato immediatamente: in più punti della macchina e negli indumenti intimi, i tre nascondevano un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti tra Marijuana, Hashis, Spid, Ketamina e Ectasy, che, in parte detenevano per uso personale e in parte destinavano allo spaccio.

Per questo i giovani fermati, un uomo di origini tunisine residente nella provincia di Siena e una donna di Grosseto, sono stati denunciati, mentre la terza a bordo del veicolo, 20enne della provincia di Ferrara, è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.