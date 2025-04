Papa Francesco. Oggi il rito della traslazione

I cardinali riuniti in preghiera nella Cappella di Santa Marta accompagneranno la “traslazione” della salma di Papa Francesco. Si tratta del rito con il quale il corpo del Papa viene portato in processione alla Basilica Vaticana, passando prima però da Piazza Santa Marta a Piazza dei Protomartiri Romani, dall’Arco delle Campane per poi uscire a Piazza San Pietro e quindi nella Basilica madre. Finito il rito della traslazione inizieranno le visite dei fedeli per un ultimo saluto terreno a Papa Bergoglio, asceso alla casa del Padre Lunedì 21 Aprile.

Fabrizio Pace