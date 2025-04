Ravenna. Incidente stradale sulla A14

Nella mattinata di oggi, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, che ha coinvolto due autoarticolati e un’autovettura.

A seguito dell’impatto, uno dei mezzi pesanti, che trasportava glicole etilico, si è ribaltato su un fianco e successivamente ha preso fuoco. L’incendio ha interessato in particolare il trattore stradale del mezzo coinvolto, andato completamente distrutto.

Nonostante la natura del carico, non si sono verificate fuoriuscite di sostanze pericolose. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, con personale proveniente dalla sede centrale e dal distaccamento di Lugo: in totale 14 uomini e 6 automezzi hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, impiegando liquido schiumogeno per garantire la completa estinzione dell’incendio. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

