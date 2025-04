Ucraina, gemellaggio tra i Rotary Club di Reggio Calabria e Dnipro Novyi

Il Rotary Club di Reggio Calabria e il Rotary Club Dnipro Novyi (Ucraina) hanno stipulato nella serata di ieri un gemellaggio. La cerimonia, che si è svolta online, ha sancito un accordo di collaborazione tra le due realtà associative che ha ad oggetto attività di service internazionale, con particolare riferimento ad azioni di peacebuilding. All’incontro hanno preso parte delegazioni dei due club, presieduti rispettivamente da Giampaolo Latella e Iryna Odyntsova, nonché due alte autorità rotariane del Distretto 2102, Luciano Lucania (past governor) e Dino De Marco (governatore eletto).

Vivo compiacimento per l’iniziativa è stato espresso in un messaggio di saluto dal governatore Maria Pia Porcino. In apertura dei lavori, sobri e toccanti, Latella ha ricordato le tante vittime innocenti del conflitto russo-ucraino ed espresso il dolore per la scomparsa di Papa Francesco, “il cui ministero petrino è stato costantemente orientato al raggiungimento della pace”. Successivamente il presidente del Rotary Club di Reggio Calabria ha manifestato “sentimenti di fraterna solidarietà alla comunità di Dnipro, a cui i rotariani intendono offrire supporto e disponibilità a collaborare ad azioni concrete che aiutino le popolazioni colpite dalla guerra”.

Da parte sua, Odyntsova ha espresso la “commozione del Rotary Dnipro Novyi per la vicinanza e la sincera amicizia del Club di Reggio Calabria, con l’auspicio che questi reciproci sentimenti, fondati su valori comuni, possano al più presto consolidarsi in incontri in presenza in Italia e in Ucraina”. Al termine dei lavori, dopo la firma del documento di gemellaggio da parte dei due presidenti, il Rotary Club Dnipro Novyi ha annunciato ufficialmente l’adesione alle Giornate mediterranee, la conferenza internazionale del Rotary che si terrà in riva allo Stretto dal 6 all’8 giugno prossimi.

comunicato stampa