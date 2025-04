Virale su TikTok l’Affruntata di Vibo Valentia grazie a Lady Gaga!

Impazzano sui social le immagini di uno dei riti pasquali più belli della Calabria: l’Affruntata di Vibo Valentia. Il motivo? La superstar mondiale della musica Lady Gaga ha condiviso sul suo profilo un breve video della Madonna che cambia il manto nero (simbolo del lutto per la morte di Gesù) con uno turchese (gioia per la resurrezione).

Il video ripostato da Lady Gaga sul suo profilo ufficiale ha fatto il giro del mondo, superando i 2 milioni di visualizzazioni! Anche se nel video non si diceva dove fosse stato girato, in tanti hanno subito capito che si trattava proprio dell’Affruntata, la tradizionale cerimonia che si svolge ogni Pasqua a Vibo Valentia.

Lady Gaga, che ha origini italiane (i suoi nonni venivano da Naso, in provincia di Messina), ha spesso dimostrato il suo amore per le tradizioni del nostro Paese. Potrebbe essere stato questo legame che l’ha spinta a far conoscere la processione religiosa di Vibo Valentia, un evento che unisce fede, folklore e la comunità da secoli.

Per Vibo Valentia è una sorpresa incredibile e un’occasione d’oro per far conoscere le sue tradizioni religiose e culturali in tutto il mondo. L’Affruntata, come altri riti della Settimana Santa, è un tesoro della cultura locale Calabrese che ora, grazie a un “like” inaspettato di una pop star come Lady Gaga, è diventato virale.

LL