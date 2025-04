Zelensky: “Pronti alla pace, ma nessuna cessione territoriale”

“L’Ucraina è aperta a qualsiasi formato negoziale che possa condurre a un cessate il fuoco e, in ultima analisi, a una pace duratura”. Con queste parole, il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito la volontà di Kiev di trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Tuttavia, ha sottolineato con fermezza: “Fermare le uccisioni è la nostra priorità assoluta. Siamo grati a tutti coloro che si impegnano per questo obiettivo e ci sostengono nel percorso verso la fine della guerra”.

Zelensky ha poi chiarito che l’Ucraina non accetterà compromessi sulla propria integrità territoriale: “Siamo totalmente contrari a qualsiasi cessione di territorio. Il rispetto della nostra integrità territoriale e della nostra aspirazione europea sono esigenze fondamentali per noi e per l’intera Europa”. Questa dichiarazione del presidente ucraino evidenzia la complessità del processo di pace, in cui la ricerca di un cessate il fuoco si intreccia con la difesa dei principi fondamentali della sovranità nazionale.